В Азовское море унесло гидроцикл, который зацепился за кайтсерф

Что случилось? Два кайтсерфера вышли в Азовское море в районе хутора Морозовского. Во время кайтинга стропа намоталась на ногу одного из мужчин, 38-летнему краснодарцу. Его приятель поплыл к берегу, чтобы позвать на помощь. В это время к нему подъехал гидроциклист, который решил помочь. Однако купол кайта намотался на винт гидроцикла, после чего он заглох. Мужчин стало уносить в открытое море.

Что стало с отдыхающими? Держурный погранзаставы сообщил спасателям о происшествии и те выехали к мужчинам на катере. Их нашли на расстоянии около 5 км от берега и доставили на сушу вместе с кайтом и гидроциклом. Медицинская помощь им не понадобилась, рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Раньше такое бывало? Во время курортного сезона людей часто уносит в открытое море на разных средствах для купания. Так, в конце июня в районе поселка Джубга в открытое море унесло четыре катамарана с десятью пассажирами. 4 августа в станице Голубицкой мужчина уснул на матрасе и его унесло в Азовское море. Всем этим людям помогли спасатели. В то же время в Абхазии 5 августа двоих мужчин унесло в море во время шторма, они погибли.