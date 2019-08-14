На ремонт дорог в Брюховецком районе в 2019 году потратят 58,5 млн рублей

В Брюховецком районе в августе началась масштабная реконструкция дорог

Планируется, что в 2019 году муниципалитет израсходует 58,5 млн рублей на капитальный ремонт дорог, рассказали 14 августа в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Сейчас начались работы в станице Брюховецкой. В районном центре обновят проезжую часть на улицах Кирова, Тимофеева, Мира и Заводской.

Всего в этом году в Краснодарском крае собираются отремонтировать около 1 тыс. км дорог, на это потратят 32 млрд рублей.

Как сообщали Юга.ру, Брюховецкий район получил субсидию на строительство бассейна, который планируют открыть в 2020 году.