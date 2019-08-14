Возможно, вы пропустили: вышел новый клип «Маши и Медведей»
Рок-группа «Маша и Медведи» в августе выпустила клип на песню «Здравствуй, Арарат»
Ролик группы Маши Макаровой опубликован 10 августа на официальном YouTube-канале группы. За четыре дня клип набрал 14,8 тыс. просмотров.
Сама композиция вышла в 2018 году в качестве сингла. Она войдет в новый альбом «Зимородок». Одновременно группа работает над еще одной пластинкой, получившей название «Раста Маха».
«У нас был некий набор композиций, над которыми мы работали, но в какой-то момент поняли, что концептуально лучше все-таки разделить эти вещи на две части. Одни принадлежат к хард-рок музыке, другие — к некоему акустическому варианту. И то, и другое очень интересно, те же хард-рок песни можно играть в акустике. Это тоже очень интересная версия. Больше того, у нас даже есть версия исполнения этих композиций с ситаром [многострунный музыкальный инструмент для исполнения индийской музыки — Юга.ру]», — приводит НСН слова Марии Макаровой в эфире программы «За сценой» на «НАШЕМ радио».
Краснодарка Мария Макарова организовала группу «Маша и Медведи» в 1997 году. Во время гастролей в кубанской столице солиста «Мегаполиса» Олега Нестерова девушка передала ему демозапись своих песен, после чего артисты подписали контракт. Нестеров стал продюсером Макаровой, в том же году она собрала музыкантов для группы. Первыми работами стали композиции «Любочка» и «Б.Т.», а также клипы на них.
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