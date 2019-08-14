«Ростелеком» представил новый сервис для получения круглосуточной медпомощи

Партнерский Краснодарский край

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Новый цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» в августе стал доступен для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Мобильное приложение и сайт обеспечат круглосуточный доступ к онлайн-консультациям терапевтов, также по записи можно обратиться к профильным специалистам. Консультации оказывают врачи крупнейших клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты смогут задать вопрос по телефону, в чате или по видеосвязи. Ответ дежурного врача, как правило, приходит в течение нескольких минут.

Директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова рассказала, что сервис предлагает индивидуальные или семейные программы.

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Клиентам уже доступны три программы: «Домашний доктор», «Семейный доктор» и «Личный эксперт». Первые две рассчитаны на одного или трех человек: они включают в себя неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Третья подписка подразумевает индивидуальную углубленную работу с профильными врачами. Также дополнительной опцией идут расшифровка результатов анализов и соответствующие консультации, сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Подробную информацию о сервисе «Ростелеком.Здоровье», его возможностях и условиях подписки можно узнать на сайте или в мобильном приложении сервиса.

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