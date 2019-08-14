«Ростелеком» представил новый сервис для получения круглосуточной медпомощи

Новый цифровой сервис «Ростелеком.Здоровье» в августе стал доступен для жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов

Мобильное приложение и сайт обеспечат круглосуточный доступ к онлайн-консультациям терапевтов, также по записи можно обратиться к профильным специалистам. Консультации оказывают врачи крупнейших клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть интернет. Клиенты смогут задать вопрос по телефону, в чате или по видеосвязи. Ответ дежурного врача, как правило, приходит в течение нескольких минут.

Директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова рассказала, что сервис предлагает индивидуальные или семейные программы.