На ферме в Адыгее произошла вспышка бруцеллеза
В Адыгее в августе зафиксировали очаг заболевания бруцеллезом крупного рогатого скота
Инфекцию выявили при плановом исследовании животных на бруцеллез на одном из фермерских хозяйств.
По данным ведомства, в крестьянско-фермерском хозяйстве села Натырбово Кошехабльского района выявлено девять голов больных животных и две — с подозрениями на заболевание. Во время проверки специалисты выявили еще два случая заболевания, что говорит о продолжении распространения заболевания, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
«Установлено, что источником возбудителя заболевания стало перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов», — отметили в ведомстве.
Сейчас на хозяйстве ввели карантин, проводится эпизоотическое расследование, специалисты занимаются оздоровлением хозяйства.
Это не единственный случай заболевания сельхозживотных на юге России. Как сообщали Юга.ру, в июле Россельхознадзор заявил, что в Краснодарском крае органы ветеринарии скрывали вспышки болезней у животных. Департамент ветеринарии Кубани не согласился с результатами проверки, выявившей вспышки инфекции у скота.
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