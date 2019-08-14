На ферме в Адыгее произошла вспышка бруцеллеза

Инфекцию выявили при плановом исследовании животных на бруцеллез на одном из фермерских хозяйств.

По данным ведомства, в крестьянско-фермерском хозяйстве села Натырбово Кошехабльского района выявлено девять голов больных животных и две — с подозрениями на заболевание. Во время проверки специалисты выявили еще два случая заболевания, что говорит о продолжении распространения заболевания, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

«Установлено, что источником возбудителя заболевания стало перемещение животных без ветеринарных сопроводительных документов», — отметили в ведомстве.

Сейчас на хозяйстве ввели карантин, проводится эпизоотическое расследование, специалисты занимаются оздоровлением хозяйства.