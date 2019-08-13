В Адыгее началась подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Адыгее 13 августа обсудили план мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будут отмечать в 2020 году

Одним из ключевых мероприятий станет проведение Всероссийской патриотической акции «Бессмертный полк», праздничный парад с участием военнослужащих Майкопского гарнизона и привлечением военной техники и авиации.

На заседании республиканского оргкомитета «Победа» глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что во всех муниципальных образованиях должны быть приведены в порядок воинские захоронения и мемориальные комплексы, благоустроены места проведения праздничных мероприятий.

Мурат Кумпилов отдельно остановился на подготовке республиканской столицы к юбилейной дате, указав, что Майкоп должен стать маяком для всех муниципалитетов. Руководитель региона поручил завершить работы по утверждению проекта парка «Патриот» в республиканской столице и приступить к его скорейшей реализации.

Также на заседании подняли вопрос о реконструкции здания городского Дома офицеров, в котором собираются разместить штаб Юнармии. Мэрии Майкопа поручили провести ремонт в станице Ханской на месте гибели советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Там предполагается установить памятник и разбить сквер.

Поступили предложения об открытии памятного знака Адыгеи на Мамаевом кургане и участии во Всероссийской интерактивной акции, рассказывающей о ветеранах Великой Отечественной войны. Глава республики поручил соответствующим ведомствам провести работу по поступившим инициативам.

«Необходимо вовлекать все слои общества в подготовку памятных мероприятий. Отдельное внимание — молодежным организациям: волонтерам, юнармейцам и поисковикам. Они должны работать в тесном взаимодействии с ветеранскими организациями», — заключил глава региона.