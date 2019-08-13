«Ростелеком» запустил «виртуальную АТС» для бизнеса в Пятигорске и Минводах

Партнерский Ставропольский край

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Виртуальная автоматическая телефонная станция от «Ростелекома» в августе стала доступна в Пятигорске и Минеральных Водах

Корпоративные клиенты Пятигорска и Минвод теперь могут воспользоваться полным пакетом сервиса «Виртуальная АТС», который позволяет использовать внутреннюю короткую нумерацию и городские и федеральные номера 8-800.

В базовый функционал сервиса входит организация виртуального контактного центра с формированием очередности вызовов, запись разговоров и статистика. Поэтому услуга востребована управляющими компаниями и медицинскими учреждениями, отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Мурад Айдемиров.

«Виртуальная АТС» — это облачный сервис, который предоставляет пользователям многоканальный номер без географической привязки. По нему можно принимать и совершать вызовы из любой точки мира, где есть доступ в интернет. Услуга имеет широкий спектр дополнительных сервисов: распределение и перевод вызовов, переадресация, голосовое меню, функциональный web-интерфейс и другие. 

Получить подробную информацию о предложениях «Ростелекома» для бизнеса можно на сайте rt.ru или по телефону 8-800-200-30-00.

Малый и средний бизнес Мобильная связь Пятигорск Ростелеком Связь Технологии

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