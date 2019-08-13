«Ростелеком» запустил «виртуальную АТС» для бизнеса в Пятигорске и Минводах

Виртуальная автоматическая телефонная станция от «Ростелекома» в августе стала доступна в Пятигорске и Минеральных Водах

Корпоративные клиенты Пятигорска и Минвод теперь могут воспользоваться полным пакетом сервиса «Виртуальная АТС», который позволяет использовать внутреннюю короткую нумерацию и городские и федеральные номера 8-800.

В базовый функционал сервиса входит организация виртуального контактного центра с формированием очередности вызовов, запись разговоров и статистика. Поэтому услуга востребована управляющими компаниями и медицинскими учреждениями, отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Мурад Айдемиров.