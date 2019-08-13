В Адыгее увеличат объем поддержки на покупку жилья молодыми семьями
В 2019 году в Адыгее жилищные условия смогут улучшить 339 молодых семьей, что на 19,4% превышает показатели прошлого года
На это из федерального, республиканского и местных бюджетов собираются потратить 241 млн рублей. При этом в 2018 году на жилищные сертификаты 284 молодым семьям выделили 202 млн рублей.
С 2006 года жилищные условия в Адыгее улучшили около 1,8 тыс. молодых семей, на это ушло более 1 млрд рублей, в том числе почти 400 млн рублей — из федерального бюджета, порядка 290 млн рублей — из регионального, более 340 млн рублей — из местных бюджетов.
«Мы все добиваемся того, чего ждут от нас люди: создания условий, которые позволят комфортно жить и работать в родной республике», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
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Кроме того, Адыгея выступила с законодательной инициативой об увеличении предельного возраста многодетных молодых семей — участников жилищных программ. Воспользоваться такой соцподдержкой сейчас могут молодые многодетные семьи, где возраст супругов не превышает 35 лет. Увеличение до 40 лет станет стимулом для увеличения количества многодетных семей, считает председатель профильного комитета парламента по образованию, науке, делам молодежи, спорту, СМИ и взаимодействию с общественными организациями Тембот Шовгенов.
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