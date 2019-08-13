В Адыгее увеличат объем поддержки на покупку жилья молодыми семьями

В 2019 году в Адыгее жилищные условия смогут улучшить 339 молодых семьей, что на 19,4% превышает показатели прошлого года

На это из федерального, республиканского и местных бюджетов собираются потратить 241 млн рублей. При этом в 2018 году на жилищные сертификаты 284 молодым семьям выделили 202 млн рублей.

С 2006 года жилищные условия в Адыгее улучшили около 1,8 тыс. молодых семей, на это ушло более 1 млрд рублей, в том числе почти 400 млн рублей — из федерального бюджета, порядка 290 млн рублей — из регионального, более 340 млн рублей — из местных бюджетов.

«Мы все добиваемся того, чего ждут от нас люди: создания условий, которые позволят комфортно жить и работать в родной республике», — отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.