В «Сочи Парке» устроят День фиксиков
Герои мультсериала «Фиксики» 17 августа проведут день с гостями «Сочи Парка»
В парке пройдут интерактивные шоу от мультгероев и фотосессии с Симкой и Ноликом.
«Весь день фиксики будут участвовать в жизни парка. Симка и Нолик прокатятся на аттракционах, посмотрят представление в дельфинарии и шоу "Волшебство начинается", заглянут в ресторан "Роллер" и резиденцию Бабы Яги, устроят соревнования на трассе нового аттракциона "Богатырские гонки" и будут фотографироваться с гостями», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».
В 13:00 и 16:30 фиксики пригласят детей в Белый зал на музыкальное интерактивное шоу, на котором расскажут, что такое шумометр, как быть, если села батарейка, и предложат разгадать фикси-загадки. Мультгерои угадают имя каждого ребенка в зале и откроют главный секрет фиксиков. После представления устроят фотосессию с гостями. Посещение фикси-шоу не требует дополнительной оплаты.
До 30 августа «Сочи Парк» работает с 10:00 до 22:00, 31 августа — с 10:00 до 23:00.
Как сообщали Юга.ру, в августе в «Сочи Парке» начал работать очередной новый аттракцион — автодром «Богатырские гонки». Этим летом уже открылись спрей-зона «Солнечный риф», выставка динозавров «Дино Клуб» и другие. С 1 июня гости «Сочи Парка» могут посетить мультимедийную «Галерею иллюзий» и лабиринт страха.
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