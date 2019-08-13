В «Сочи Парке» устроят День фиксиков

В парке пройдут интерактивные шоу от мультгероев и фотосессии с Симкой и Ноликом.

«Весь день фиксики будут участвовать в жизни парка. Симка и Нолик прокатятся на аттракционах, посмотрят представление в дельфинарии и шоу "Волшебство начинается", заглянут в ресторан "Роллер" и резиденцию Бабы Яги, устроят соревнования на трассе нового аттракциона "Богатырские гонки" и будут фотографироваться с гостями», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

В 13:00 и 16:30 фиксики пригласят детей в Белый зал на музыкальное интерактивное шоу, на котором расскажут, что такое шумометр, как быть, если села батарейка, и предложат разгадать фикси-загадки. Мультгерои угадают имя каждого ребенка в зале и откроют главный секрет фиксиков. После представления устроят фотосессию с гостями. Посещение фикси-шоу не требует дополнительной оплаты.