Адыгея поделится с Башкирией опытом защиты национального бренда
Руководство Башкортостана заинтересовалось организацией поставок адыгейского сыра, изучением опыта борьбы с контрафактной продукцией и защитой бренда «Адыгейский сыр»
Такая же процедура сейчас проходит в отношении башкирского меда. Об этом сообщил 9 августа врио главы Башкортостана Радий Хабиров во время визита в Адыгею. По его словам, регион также заинтересован в увеличении поставок адыгейского сыра и взаимодействии в рамках создания в Башкирии большого производства мягких сыров.
Мурат Кумпилов выразил готовность к сотрудничеству и отметил, что республика провела большую работу для защиты бренда «Адыгейский сыр».
«Получение свидетельства о наименовании места происхождения товара дало стимул к развитию производства адыгейских сыров. Агропредприятия Адыгеи нарастили технические мощности, увеличивают объемы производства сыра», — сказал Кумпилов.
В свою очередь для Адыгеи будет полезен опыт Башкирии в развитии сельхозкооперации и увеличения производства молока.
Как сообщали Юга.ру, Адыгея и Башкирия в августе подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о содействии предприятиям отрасли в налаживании взаимовыгодных контактов, реализации совместных проектов.
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