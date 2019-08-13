Адыгея поделится с Башкирией опытом защиты национального бренда

Такая же процедура сейчас проходит в отношении башкирского меда. Об этом сообщил 9 августа врио главы Башкортостана Радий Хабиров во время визита в Адыгею. По его словам, регион также заинтересован в увеличении поставок адыгейского сыра и взаимодействии в рамках создания в Башкирии большого производства мягких сыров.

Мурат Кумпилов выразил готовность к сотрудничеству и отметил, что республика провела большую работу для защиты бренда «Адыгейский сыр».

«Получение свидетельства о наименовании места происхождения товара дало стимул к развитию производства адыгейских сыров. Агропредприятия Адыгеи нарастили технические мощности, увеличивают объемы производства сыра», — сказал Кумпилов.

В свою очередь для Адыгеи будет полезен опыт Башкирии в развитии сельхозкооперации и увеличения производства молока.

Как сообщали Юга.ру, Адыгея и Башкирия в августе подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о содействии предприятиям отрасли в налаживании взаимовыгодных контактов, реализации совместных проектов.