Сервис займов под залог «Ваш инвестор» открыл второй офис в Краснодаре
В Краснодаре на улице Тургенева 12 августа открыли офис компании «Ваш инвестор»
Микрокредитная компания «Ваш инвестор» входит в государственный реестр микрофинансовых организаций Центробанка РФ.
В офисе компании граждане смогут получить быстрые займы на сумму до 500 тыс. рублей, а предприниматели — до 5 млн рублей. Компания предлагает займы под залог легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. При этом заемщик может выбрать тариф, при котором автомобиль остается у клиента. Для оформления заявки нужен минимальный пакет документов, а получить деньги можно в течение часа, сообщили в пресс-службе компании «Ваш инвестор».
«Первый офис компании в Краснодаре на улице Уральской был открыт в 2018 году. За год филиал достиг отличных результатов: более 520 займов получили краснодарцы, а кредитный портфель филиала достиг почти 68 млн рублей», — рассказала директор региональной сети МКК «Ваш инвестор» Евгения Шайфигулина.
Она отметила, что компания работает не только над количественными показателями, но и качественными.
«Одним из главных параметров выбора нашей компании клиенты чаще всего отмечают достойный уровень сервиса и компетентность сотрудников. С открытием нового офиса мы продолжим держать курс на совершенствование процессов обслуживания и технологий», — добавила директор.
Новый офис находится на улице Тургенева, 189/6 в кабинете 513 на пятом этаже. Он работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00.
Информацию о компании и подробных условиях выдачи займов можно уточнить по телефону 8 (800) 555-00-31 или на сайте vashinvestor.ru.
Микрокредитная компания «Ваш инвестор» представляет услуги в 12 городах России: Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти.
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