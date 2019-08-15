Сервис займов под залог «Ваш инвестор» открыл второй офис в Краснодаре

Партнерский Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Тургенева 12 августа открыли офис компании «Ваш инвестор»

Микрокредитная компания «Ваш инвестор» входит в государственный реестр микрофинансовых организаций Центробанка РФ.

В офисе компании граждане смогут получить быстрые займы на сумму до 500 тыс. рублей, а предприниматели — до 5 млн рублей. Компания предлагает займы под залог легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. При этом заемщик может выбрать тариф, при котором автомобиль остается у клиента. Для оформления заявки нужен минимальный пакет документов, а получить деньги можно в течение часа, сообщили в пресс-службе компании «Ваш инвестор».

«Первый офис компании в Краснодаре на улице Уральской был открыт в 2018 году. За год филиал достиг отличных результатов: более 520 займов получили краснодарцы, а кредитный портфель филиала достиг почти 68 млн рублей», — рассказала директор региональной сети МКК «Ваш инвестор» Евгения Шайфигулина.

Она отметила, что компания работает не только над количественными показателями, но и качественными.

«Одним из главных параметров выбора нашей компании клиенты чаще всего отмечают достойный уровень сервиса и компетентность сотрудников. С открытием нового офиса мы продолжим держать курс на совершенствование процессов обслуживания и технологий», — добавила директор.

Новый офис находится на улице Тургенева, 189/6 в кабинете 513 на пятом этаже. Он работает с понедельника по пятницу с 9:30 до 19:00.

Информацию о компании и подробных условиях выдачи займов можно уточнить по телефону 8 (800) 555-00-31 или на сайте vashinvestor.ru.

Микрокредитная компания «Ваш инвестор» представляет услуги в 12 городах России: Краснодар, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Кемерово, Барнаул, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Самара, Тольятти.

Краснодар Кредитование Финансы

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