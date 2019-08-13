В Армавире водитель Mercedes насмерть сбила двухлетнюю девочку

Авария произошла около 17:00 на улице Мичурина, 2. По предварительным данным, 47-летняя водитель автомобиля Mercedes GL-500 наехала на двухлетнего ребенка, рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Армавира Евгения Черняева.

Девочку доставили в больницу, однако она скончалась. По данным газеты «Армавирский собеседник», 2 августа ребенку исполнилось два года. В момент аварии она гуляла рядом со своим домом.