Директора Геленджикского лесничества привлекли по делу о незаконной дороге к элитным коттеджам среди леса

Дело возбудили после проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры. Она касалась строительства бетонной дороги на землях лесного фонда курорта в отсутствие правоустанавливающих документов на участок.

Это причинило ущерб окружающей среде, за что к административной ответственности привлекли физическое лицо.

«Однако прокуратурой установлено, что физлицо к строительным работам не причастно, фактически противоправное деяние совершено юридическим лицом, которое умышленно было уведено от более строгой административной ответственности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В уводе юрлица от ответственности подозревают директора лесничества. Дело в отношении него возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

Порталу Юга.ру в прокуратуре уточнили, что юрлицом, незаконно построившим дорогу, является СНТ «Сосновое» (в январе 2019 года наименование организации было изменено с СНТ — садоводческое некоммерческое товарищество на ТСН — товарищество собственников недвижимости — прим.). На сайтах по продаже недвижимости товарищество называют «одним из самых дорогих и престижных мест в черте города Геленджика». Там продаются коттеджи, дома и участки.

За незаконно построенную дорогу «Сосновое» привлекли по ст. 7.9 КоАП РФ (Самовольное занятие лесных участков). Максимальное наказание по этой статье для юрлиц — штраф до 300 тыс. рублей, для физлиц — до 50 тыс. рублей.