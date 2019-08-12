Пивоварню и кафе снесут в Анапе
В Анапе в садовом товариществе «Здоровье» в августе начали сносить здание пивоварни и кафе, которые владелец построил без разрешительных документов
В пресс-службе мэрии 12 августа пояснили, что участки, на которых стоят пивоварня и кафе, предназначены для садоводства и огородничества, а владелец земли построил здания без разрешительных докумнетов. В связи с этим специалисты муниципального контроля обратились в суд, который потребовал снести постройки. Собственник решил исполнить решение суда самостоятельно и начал снос здания.
Также на пересечении улиц Красноармейской и Кати Соловьяновой снесли столовую. Территория, на которой находился ларек, — муниципальная. Договор аренды земельного участка закончился, поэтому участок необходимо было освободить. Сотрудники «Ремстроя» вместе с собственниками столовой уже освободили территорию.
На Пионерском проспекте судебные приставы опечатали 26-метровый торговый ряд. Там на территории общего пользования специалисты муниципального контроля нашли 12 незаконно установленных роллетов. До решения суда их эксплуатацию запретили, однако через два дня арендаторы самовольно открыли опечатанные роллеты и продолжили торговлю. Теперь арендаторам грозит штраф.
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Как сообщали Юга.ру, в Анапе в июле начали сносить незаконные ларьки на Восточном рынке, чтобы реконструировать его. Кроме того, судебные приставы опечатали трехэтажное здание в центре Анапы, которое по документам числилось как квартира.
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