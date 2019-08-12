В Краснодаре увеличат время работы троллейбусов № 13

Троллейбус отправится в 23:20 от улицы Благоева по Ставропольской, Седина, Мира, Октябрьской, Северной, Тургенева, Дзержинского до кинотеатра «Аврора». В 00:20 можно будет уехать от «Авроры» до бальнеолечебницы на улице Герцена.

С утра 17 августа дежурным троллейбусом смогут воспользоваться жители района Краевой клинической больницы: в 4:07 от остановки «Домбайская» троллейбус отправится мимо кинотеатра «Аврора» до ТЦ «Красная площадь». В 4:18 на остановке «Московская» можно пересесть на дежурный трамвай, который едет по улицам Коммунаров и Ставропольской до Комсомольского микрорайона.