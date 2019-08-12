В Краснодаре увеличат время работы троллейбусов № 13
В Краснодаре с 17 августа ранним утром и поздним вечером пустят дополнительные троллейбусы № 13
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Троллейбус отправится в 23:20 от улицы Благоева по Ставропольской, Седина, Мира, Октябрьской, Северной, Тургенева, Дзержинского до кинотеатра «Аврора». В 00:20 можно будет уехать от «Авроры» до бальнеолечебницы на улице Герцена.
С утра 17 августа дежурным троллейбусом смогут воспользоваться жители района Краевой клинической больницы: в 4:07 от остановки «Домбайская» троллейбус отправится мимо кинотеатра «Аврора» до ТЦ «Красная площадь». В 4:18 на остановке «Московская» можно пересесть на дежурный трамвай, который едет по улицам Коммунаров и Ставропольской до Комсомольского микрорайона.
От ТЦ «Красная площадь» в 4:40 дежурный троллейбус поедет до кинотеатра «Аврора». В 4:50 на остановке «Троллейбусное депо № 1» пассажиры смогут пересесть на дежурный автобус № 2Е, который отправится по Красной и Октябрьской до ж/д вокзала «Краснодар-1». Также с помощью дежурного троллейбуса жители Фестивального микрорайона с 5:00 смогут добраться с улицы Тургенева на Северную и Селезнева, а также в район Краснодарской ТЭЦ и микрорайон Гидростроителей по маршруту № 13, сообщили 12 августа в пресс-службе КТТУ.
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