Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой в районе ботанического сада в Краснодаре

В Краснодаре на улице Красных Партизан 12 августа произошла массовая авария с участием маршрутки, легковушки и грузовика

ДТП случилось в 13:40 в районе дома № 173 на улице Красных Партизан (супермаркет «Табрис»). По предварительным данным, автомобиль Kia Rio при перестроении столкнулся с грузовым полуприцепом Mercedes и машиной Hyundai, которая опрокинулась.

Информация о пострадавших уточняется. Полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.