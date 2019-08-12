Маршрутка перевернулась после столкновения с легковушкой в районе ботанического сада в Краснодаре
В Краснодаре на улице Красных Партизан 12 августа произошла массовая авария с участием маршрутки, легковушки и грузовика
ДТП случилось в 13:40 в районе дома № 173 на улице Красных Партизан (супермаркет «Табрис»). По предварительным данным, автомобиль Kia Rio при перестроении столкнулся с грузовым полуприцепом Mercedes и машиной Hyundai, которая опрокинулась.
Информация о пострадавших уточняется. Полицейские проводят проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
На фотографиях, опубликованных на странице «Типичный Краснодар» в инстаграме, видно, что перевернувшийся Hyundai — маршрутка № 8.
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