В Сочи объявили в розыск замначальника отдела уголовного розыска

В Сочи заместителя начальника отдела уголовного розыска Сергея Ковтуна в августе заподозрили во взяточничестве и объявили в розыск

В отделе дознания отдела полиции по Лазаревскому району УВД по Сочи расследовалось уголовное дело по факту незаконной охоты в особо охраняемой природной территории. В рамках уголовного дела по ходатайству дознавателя суд разрешил провести обыск в доме жителя поселка Лоо, во время которого полицейские 10 июня нашли и изъяли емкости с жидкостью темного цвета.

По версии следствия, замначальника отдела уголовного розыска сообщил хозяину дома, что может оказать ему содействие в непривлечении его к уголовной ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции. Взамен он потребовал деньги, которые необходимо передать через посредника-адвоката. В тот же день у себя дома мужчина отдал сотруднику полиции часть требуемой суммы — 100 тыс. рублей. Оставшиеся деньги сотрудник МВД потребовал передать через адвоката в течение месяца, однако мужчина обратился в полицию.

При этом полицейский попросил своего знакомого адвоката стать посредником в получении оставшихся 200 тыс. рублей. Юрист согласился и 13 июля получил деньги, после чего его дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.