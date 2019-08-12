В Сочи объявили в розыск замначальника отдела уголовного розыска
В Сочи заместителя начальника отдела уголовного розыска Сергея Ковтуна в августе заподозрили во взяточничестве и объявили в розыск
В отделе дознания отдела полиции по Лазаревскому району УВД по Сочи расследовалось уголовное дело по факту незаконной охоты в особо охраняемой природной территории. В рамках уголовного дела по ходатайству дознавателя суд разрешил провести обыск в доме жителя поселка Лоо, во время которого полицейские 10 июня нашли и изъяли емкости с жидкостью темного цвета.
По версии следствия, замначальника отдела уголовного розыска сообщил хозяину дома, что может оказать ему содействие в непривлечении его к уголовной ответственности за незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции. Взамен он потребовал деньги, которые необходимо передать через посредника-адвоката. В тот же день у себя дома мужчина отдал сотруднику полиции часть требуемой суммы — 100 тыс. рублей. Оставшиеся деньги сотрудник МВД потребовал передать через адвоката в течение месяца, однако мужчина обратился в полицию.
При этом полицейский попросил своего знакомого адвоката стать посредником в получении оставшихся 200 тыс. рублей. Юрист согласился и 13 июля получил деньги, после чего его дальнейшие действия пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
Против адвоката адвокатской палаты возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в крупном размере), его заключили под стражу. При этом 43-летний заместитель начальника отдела уголовного розыска Сергей Ковтун, подозреваемый по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), скрылся от следствия, его объявили в федеральный розыск.
Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, следствие просит сообщить по телефону 8 (862) 270-04-75 или 102, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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