В Туапсинском районе загорелось и затонуло рыболовецкое судно

В Черном море в поселке Джубга 11 августа произошел пожар на рыболовецком судне

По предварительным данным, на расстоянии около 1,5 км от берега загорелся двигатель рыболовецкого судна. На борту находилось шесть человек, их доставили на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали сотрудники МЧС и подразделения «Кубань-СПАС». В результате пожара судно затонуло, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.