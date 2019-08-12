В Туапсинском районе загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Краснодарский край

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В Черном море в поселке Джубга 11 августа произошел пожар на рыболовецком судне

По предварительным данным, на расстоянии около 1,5 км от берега загорелся двигатель рыболовецкого судна. На борту находилось шесть человек, их доставили на берег попутными судами. Погибших и пострадавших нет.

На месте работали сотрудники МЧС и подразделения «Кубань-СПАС». В результате пожара судно затонуло, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 4 августа в станице Голубицкой мужчину на матрасе унесло в море.

Кубань-СПАС МЧС Пожары Рыболовство Судоходство Туапсинский район Черное море

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