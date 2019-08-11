Альпинист из Москвы получил травму ноги в горах Кабардино-Балкарии
В Черекском районе Кабардино-Балкарии 10 августа пострадал 30-летний турист
Накануне в 15.30 спасателям сообщили, что на высоте 3,6 тыс. метров в ущелье Безенги альпинист из Москвы получил травму ноги.
На место направили вертолет Ми-8, однако из-за непогоды спасательную операцию пришлось приостановить.
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В 9:25 11 августа спасатели на вертолете добрались до пострадавшего, доставили его в село Шалушка и передали медикам скорой помощи. Альпиниста транспортировали в больницу Нальчика, угрозы его жизни нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Как писали Юга,ру, в июле в горах Кабардино-Балкарии погибли два туриста из Санкт-Петербурга. Из-за непогоды спасателям не сразу удалось поднять их тела.
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