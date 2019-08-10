В Дагестане в третий раз напали на скорую помощь

Об инциденте сообщил Минздрав республики на своей странице в Instagram. По словам ведомства, в пригороде Махачкалы бригада скорой помощи ехала на вызов к ребенку. На одном из переулков водитель остановил машину с целью уточнить адрес дома, откуда поступил вызов. Сзади подъехала «Газель», водитель автомобиля стал сигналить и оскорблять врачей.

«На просьбу проявить понимание агрессивный мужчина избил водителя скорой и скрылся с места происшествия», — сообщает Минздрав.

Бригаде врачей все же удалось отыскать необходимый дом. Ребенка с повышенной температурой доставили в больницу, после чего пострадавшего водителя госпитализировали с множественными ушибами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. По горячим следам злоумышленника удалось задержать.