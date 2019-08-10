Минздрав назвал Чечню и Кабардино-Балкарию самыми здоровыми регионами России

Согласно статистическому сборнику Минздрава за 2018 год, меньше всего в России болеют в Чечне и Кабардино-Балкарии

В этих республиках в прошлом году на 100 тыс. населения приходилось 96 303,6 и 95 799,2 случаев заболеваний соответственно, сообщает «РИА Новости». Также в тройку входит Курская область — 116 563,9 случаев.

Самые высокие показатели зарегистрированы в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии. По данным министерства, в прошлом году больше всего новых заболеваний выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.