Минздрав назвал Чечню и Кабардино-Балкарию самыми здоровыми регионами России

Кабардино-Балкария, Чечня, Вся Россия

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Согласно статистическому сборнику Минздрава за 2018 год, меньше всего в России болеют в Чечне и Кабардино-Балкарии

В этих республиках в прошлом году на 100 тыс. населения приходилось 96 303,6 и 95 799,2 случаев заболеваний соответственно, сообщает «РИА Новости». Также в тройку входит Курская область — 116 563,9 случаев.

Самые высокие показатели зарегистрированы в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии. По данным министерства, в прошлом году больше всего новых заболеваний выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.

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Как писали Юга.ру, в апреле главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что в стране выросло число жителей, заболевших раком. Согласно статистическим данным, за год выявлено 600 тыс. новых случаев.

Здравоохранение

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