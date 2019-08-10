Минздрав назвал Чечню и Кабардино-Балкарию самыми здоровыми регионами России
Согласно статистическому сборнику Минздрава за 2018 год, меньше всего в России болеют в Чечне и Кабардино-Балкарии
В этих республиках в прошлом году на 100 тыс. населения приходилось 96 303,6 и 95 799,2 случаев заболеваний соответственно, сообщает «РИА Новости». Также в тройку входит Курская область — 116 563,9 случаев.
Самые высокие показатели зарегистрированы в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии. По данным министерства, в прошлом году больше всего новых заболеваний выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
Как писали Юга.ру, в апреле главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал, что в стране выросло число жителей, заболевших раком. Согласно статистическим данным, за год выявлено 600 тыс. новых случаев.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.