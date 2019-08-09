На улице Дзержинского в Краснодаре до конца августа ограничат движение
В Краснодаре на участке улицы Дзержинского с 10 по 31 августа будет ограничено движение транспорта
Перед перекрестком улиц Дзержинского и Стахановской в направлении центра города закроют одну полосу.
На этом участке «Краснодар Водоканал» будет строить водопровод, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.
«Работы будут выполнять в ночное время в выходные дни. Это время выбрано для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан», — сказал он.
На время проведения работ поблизости установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.
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