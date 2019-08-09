На улице Дзержинского в Краснодаре до конца августа ограничат движение

В Краснодаре на участке улицы Дзержинского с 10 по 31 августа будет ограничено движение транспорта

Перед перекрестком улиц Дзержинского и Стахановской в направлении центра города закроют одну полосу.

На этом участке «Краснодар Водоканал» будет строить водопровод, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

«Работы будут выполнять в ночное время в выходные дни. Это время выбрано для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан», — сказал он.

На время проведения работ поблизости установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.