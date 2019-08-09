На улице Дзержинского в Краснодаре до конца августа ограничат движение

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре на участке улицы Дзержинского с 10 по 31 августа будет ограничено движение транспорта

Перед перекрестком улиц Дзержинского и Стахановской в направлении центра города закроют одну полосу.

На этом участке «Краснодар Водоканал» будет строить водопровод, пояснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов.

«Работы будут выполнять в ночное время в выходные дни. Это время выбрано для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан», — сказал он.

На время проведения работ поблизости установят ограждения и предупреждающие дорожные знаки.

Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Власти Кубани поставили Анапу в пример по брендированию курортных территорий
Экскурсионный теплоход начнет курсировать между Сочи и Туапсе
На улице Дзержинского в Краснодаре до конца августа ограничат движение
Глава Адыгеи призвал использовать бренды «Адыгейский чай» и «Адыгейский сыр» для развития агротуризма
Арестован водитель автобуса, который врезался во внедорожник и упал в обрыв под Новороссийском
В «Городском саду» Краснодара снесут летнее кафе

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале