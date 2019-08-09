В «Городском саду» Краснодара снесут летнее кафе
В «Городском саду» Краснодара 9 августа начали сносить летнее кафе «Каскад»
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Октябрьский районный суд признал кафе «Каскад» самовольно возведенным в 2016 году и обязал собственника снести здание.
Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что два помещения кафе «Каскад» по решению суда нужно было снести еще три год назад.
«Обязательства по сносу несет собственник помещений. Он демонтировал одно из строений, но при этом летнее кафе продолжало работать. Сейчас и его сносят как незаконное строение», — пояснил он.
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Площадь павильона летнего кафе составляет 50 кв. метров. По словам главы управления, этот земельный участок станет продолжением зеленой зоны парка.
Демонтаж проведут сотрудники профессиональной аварийной службы спасения. Они уже начали сносить кирпичное основание. Полностью кафе планируют убрать в течение нескольких дней, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в августе из-за плесени на кухне закрыли плавучее кафе на улице Кубанской Набережной в Краснодаре.
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