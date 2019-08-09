В «Городском саду» Краснодара снесут летнее кафе

Октябрьский районный суд признал кафе «Каскад» самовольно возведенным в 2016 году и обязал собственника снести здание.

Начальник управления муниципального контроля Дмитрий Водолацкий рассказал, что два помещения кафе «Каскад» по решению суда нужно было снести еще три год назад.

«Обязательства по сносу несет собственник помещений. Он демонтировал одно из строений, но при этом летнее кафе продолжало работать. Сейчас и его сносят как незаконное строение», — пояснил он.