В центре Краснодара перекроют движение из-за Дня физкультурника
В центре Краснодара 10 августа ограничат движение транспорта из-за празднования Дня физкультурника
На Главной городской площади 10 августа пройдут праздничные мероприятия. Для этого в краевой столице закроют для проезда несколько участков дорог, прилегающих к улице Красной.
Движение ограничат с 7:00 до 22:00 на следующих отрезках:
- улица Красная от Буденного до Длинной;
- четная сторона улицы Буденного от Красноармейской до Красной (напротив здания городской администрации).
Кроме того, эти участки улиц освободят от припаркованных машин.
В местах перекрытий установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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