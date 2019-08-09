В центре Краснодара перекроют движение из-за Дня физкультурника

На Главной городской площади 10 августа пройдут праздничные мероприятия. Для этого в краевой столице закроют для проезда несколько участков дорог, прилегающих к улице Красной.

Движение ограничат с 7:00 до 22:00 на следующих отрезках:

улица Красная от Буденного до Длинной;

четная сторона улицы Буденного от Красноармейской до Красной (напротив здания городской администрации).

Кроме того, эти участки улиц освободят от припаркованных машин.

В местах перекрытий установят временные дорожные знаки и ограждения, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.