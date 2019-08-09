В аэропорту Краснодара вынужденно сел самолет Омск — Ираклион
В Краснодаре ночью 9 августа вынужденно приземлился самолет, летевший из Омска в греческий Ираклион
В 1:30 Boeing 738 авиакомпании Nordwind вынужденно сел в аэропорту Краснодара по техническим причинам.
Пассажиров направили в терминал международных авиалиний. Авиакомпания приняла решение заменить самолет. Для этого использовали рейс, который должен был лететь в Шереметьево в 3:20. Пассажиры улетели на нем в Ираклион в 5:43.
Остальных пассажиров, которые не смогли улететь в Москву, должны были отправить в Шереметьево до 14:00. С ними работали представители авиакомпании, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодара.
Как писали Юга.ру, 5 августа самолет авиакомпании «Глобус» Москва — Симферополь при взлете из аэропорта Домодедово сбил фонари на взлетно-посадочной полосе.
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