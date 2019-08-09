В аэропорту Краснодара вынужденно сел самолет Омск — Ираклион

В Краснодаре ночью 9 августа вынужденно приземлился самолет, летевший из Омска в греческий Ираклион

В 1:30 Boeing 738 авиакомпании Nordwind вынужденно сел в аэропорту Краснодара по техническим причинам.

Пассажиров направили в терминал международных авиалиний. Авиакомпания приняла решение заменить самолет. Для этого использовали рейс, который должен был лететь в Шереметьево в 3:20. Пассажиры улетели на нем в Ираклион в 5:43.

Остальных пассажиров, которые не смогли улететь в Москву, должны были отправить в Шереметьево до 14:00. С ними работали представители авиакомпании, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Краснодара.