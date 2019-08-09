На Кубани объявили в розыск подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки

В Приморско-Ахтарском районе следствие в августе объявило в розыск Романа Шилова, подозреваемого в изнасиловании ребенка

Следствие установило, что 37-летний мужчина с женой и ее 13-летней дочерью жил в станице Бриньковской. Поздно вечером 3 августа, когда женщины не было дома, он разбудил девочку и изнасиловал ее, угрожая убийством. На следующий день ребенок рассказал о произошедшем матери, когда муж ушел на работу.

Женщина сразу обратилась в полицию, однако ее супруг скрылся. Его объявили в федеральный розыск, сообщили 9 августа в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид Роману Шилову 35-40 лет, рост — 165-170 см, худощавое телосложение, короткие темно-русые волосы, ссадина в области правой брови.

Всех, у кого есть информация о местонахождении разыскиваемого, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (861) 433-13-08, 8 (861) 432-13-02 или 102.