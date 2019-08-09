Из-за плесени на кухне закрыли плавучее кафе на улице Кубанской Набережной в Краснодаре
В Краснодаре в августе из-за нарушений санитарных требований закрыли кафе на воде на улице Кубанской Набережной
Заведение размещалось на старом причале. Сотрудники транспортной полиции и управления Роспотребнадзора провели проверку плавучего кафе. Специалисты выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также незаконное переоборудование судна.
По проекту переоборудованный пассажирский причал должен иметь систему канализации, однако проверка показала, что во время приготовления пищи все отходы и остатки еды сливали в реку Кубань. Поверхности окон, стен, полов, технического оборудования и посуды были в жиру и покрыты плесенью, сообщили 8 августа в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
В полиции уточнили, что все помещения требуют ремонта и тщательной обработки дезинфицирующими средствами. Также на кухне не было вытяжки и инвентаря для уборки.
Эти нарушения стали основанием для временного закрытия кафе. Материалы проверки передали в суд. Кроме того, документы направили в Портнадзор, для того чтобы у кафе отозвали свидетельство о соответствии плавучего объекта.
Закрытым заведением оказалось кафе «Ретро». Его управляющий Шукур 9 августа прокомментировал порталу Юга.ру ситуацию.
«Мы согласны с выводами специалистов Роспотребнадзора. Но написано, что мусор выбрасывали в речку — это ложь. У нас есть договор с мусорной компанией, недалеко контейнеры стоят. Каждый вечер выносили мусор туда. Это могут подтвердить охранники», — утверждает управляющий.
Он добавил, что нарушения устранять кафе не планирует, поскольку руководство не намерено заниматься коммерческой деятельностью. В этом случае, если организация не будет работать в сфере общепита, устранять недостатки не нужно.
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