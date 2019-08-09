Из-за плесени на кухне закрыли плавучее кафе на улице Кубанской Набережной в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в августе из-за нарушений санитарных требований закрыли кафе на воде на улице Кубанской Набережной

Заведение размещалось на старом причале. Сотрудники транспортной полиции и управления Роспотребнадзора провели проверку плавучего кафе. Специалисты выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также незаконное переоборудование судна.

По проекту переоборудованный пассажирский причал должен иметь систему канализации, однако проверка показала, что во время приготовления пищи все отходы и остатки еды сливали в реку Кубань. Поверхности окон, стен, полов, технического оборудования и посуды были в жиру и покрыты плесенью, сообщили 8 августа в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В полиции уточнили, что все помещения требуют ремонта и тщательной обработки дезинфицирующими средствами. Также на кухне не было вытяжки и инвентаря для уборки.

Эти нарушения стали основанием для временного закрытия кафе. Материалы проверки передали в суд. Кроме того, документы направили в Портнадзор, для того чтобы у кафе отозвали свидетельство о соответствии плавучего объекта.

Закрытым заведением оказалось кафе «Ретро». Его управляющий Шукур 9 августа прокомментировал порталу Юга.ру ситуацию.

«Мы согласны с выводами специалистов Роспотребнадзора. Но написано, что мусор выбрасывали в речку — это ложь. У нас есть договор с мусорной компанией, недалеко контейнеры стоят. Каждый вечер выносили мусор туда. Это могут подтвердить охранники», — утверждает управляющий.

Он добавил, что нарушения устранять кафе не планирует, поскольку руководство не намерено заниматься коммерческой деятельностью. В этом случае, если организация не будет работать в сфере общепита, устранять недостатки не нужно.

Краснодар Общественное питание Полиция Роспотребнадзор сфера услуг

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Из-за плесени на кухне закрыли плавучее кафе на улице Кубанской Набережной в Краснодаре
В Краснодаре сгорела фура
В Анапе на одного местного жителя в 2018 году пришлось 57 туристов
В первой половине года жителям Адыгеи выдали 959 кредитов на ипотеку
На Кубани 78-летняя водитель погибла в ДТП с КамАЗом во время обгона
Депутаты Адыгеи предложили ввести гарантированную величину зарплаты врачам и учителям

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале