Из-за плесени на кухне закрыли плавучее кафе на улице Кубанской Набережной в Краснодаре

В Краснодаре в августе из-за нарушений санитарных требований закрыли кафе на воде на улице Кубанской Набережной

Заведение размещалось на старом причале. Сотрудники транспортной полиции и управления Роспотребнадзора провели проверку плавучего кафе. Специалисты выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, а также незаконное переоборудование судна.

По проекту переоборудованный пассажирский причал должен иметь систему канализации, однако проверка показала, что во время приготовления пищи все отходы и остатки еды сливали в реку Кубань. Поверхности окон, стен, полов, технического оборудования и посуды были в жиру и покрыты плесенью, сообщили 8 августа в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

В полиции уточнили, что все помещения требуют ремонта и тщательной обработки дезинфицирующими средствами. Также на кухне не было вытяжки и инвентаря для уборки.

Эти нарушения стали основанием для временного закрытия кафе. Материалы проверки передали в суд. Кроме того, документы направили в Портнадзор, для того чтобы у кафе отозвали свидетельство о соответствии плавучего объекта.