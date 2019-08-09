В Анапе на одного местного жителя в 2018 году пришлось 57 туристов
Анапа, Геленджик и Ялта возглавили рейтинг курортов, где на одного жителя курорта приходится больше всего туристов
Читайте также:
Рейтинг составили специалисты сервиса ТурСтат. Они подсчитали, что в Анапе на одного местного жителя приходится 57 туристов, в Геленджике и Ялте — по 55 и 35 приезжих соответственно.
Также в пятерку рейтинга вошел Светлогорск в Калининградской области (32 туриста на одного местного) и Алушта (20 туристов). В десятку попали Сочи (14), Судак (12), Евпатория (10), Ейск (9) и Феодосия (7).
Рейтинг морских курортов России представили по результатам анализа посещаемости курортных городов туристами по отношению к численности населения курортов в 2018 году.
По данным сервиса, в прошлом году на курортах Кубани отдохнули 17 млн туристов, еще 6,8 млн отдыхающих побывало в Крыму.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.