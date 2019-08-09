В Анапе на одного местного жителя в 2018 году пришлось 57 туристов

Анапа, Геленджик и Ялта возглавили рейтинг курортов, где на одного жителя курорта приходится больше всего туристов

Рейтинг составили специалисты сервиса ТурСтат. Они подсчитали, что в Анапе на одного местного жителя приходится 57 туристов, в Геленджике и Ялте — по 55 и 35 приезжих соответственно.

Также в пятерку рейтинга вошел Светлогорск в Калининградской области (32 туриста на одного местного) и Алушта (20 туристов). В десятку попали Сочи (14), Судак (12), Евпатория (10), Ейск (9) и Феодосия (7).