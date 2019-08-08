Делегация бизнесменов из Турции собирается в октябре приехать в Адыгею

Руководство и бизнес-сообщество турецких городов Инегеля и Бурсы в августе приняло приглашение главы Адыгеи Мурата Кумпилова посетить республику с официальным визитом

Планируется, что визит будет приурочен ко Дню Республики Адыгея, который отмечается 5 октября, сообщили 8 августа в пресс-службе главы республики.

Турецкие партнеры смогут на месте осмотреть инвестплощадки, ознакомиться с возможными аспектами сотрудничества, формами поддержки, условиями инвестирования в регион.

Во время поездки делегации Тахтамукайского района в Бурсу и Инегель, которая проходила 12-19 июля, инвесторам представили презентационный материал об инвестиционном потенциале Адыгеи.

Как сообщил руководитель делегации, глава аула Тахтамукай Алий Неужрок, турецкие инвесторы заинтересовались предложениями адыгейской стороны с учетом того, что Инегель и Бурса являются крупными мебельными и текстильными индустриальными центрами. Кроме того, Тахтамукай и Инегель связывают давние дружеские и побратимские отношения.

Глава республики также одобрил намерения Тахтамукайского района развивать диалог с представителями бизнес-сообщества Инегеля и Бурсы и предоставить готовые инвестиционные площадки. Мурат Кумпилов поручил тщательно проработать сотрудничество в области туризма. Оно уже получило импульс после апрельского визита делегации Адыгеи в Турцию — заключен ряд контрактов с туристскими фирмами этой страны, составлены экскурсионные программы, ориентированные на соотечественников.

«В апреле в ходе нашего официального визита в Турцию переговоры были результативными. Важно, чтобы все достигнутые договоренности были воплощены в жизнь. Для этого необходимо активизировать межведомственное взаимодействие в республике. Муниципалитеты также должны подключаться, совместно с профильными министерствами продолжать работу и на своем уровне», — заключил Мурат Кумпилов.