На Кубани ищут преступников, которые похищали нефть из нефтепровода
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета нашли в Кавказском районе незаконную врезку в нефтепровод
Во время осмотра магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» АО «Каспийский трубопроводный консорциум» сотрудники УФСБ вместе с представителями управления Следственного комитета по Краснодарскому краю нашли несанкционированную врезку и отвод, предназначенные для хищения нефти. Оттуда изъяли части врезки: кран, шланги, хомуты и другие приспособления.
Правоохранители устанавливают граждан, причастных к хищению нефти. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность), сообщили 8 августа в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.