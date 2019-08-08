На Кубани ищут преступников, которые похищали нефть из нефтепровода

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета нашли в Кавказском районе незаконную врезку в нефтепровод

Во время осмотра магистрального нефтепровода «Тенгиз-Новороссийск» АО «Каспийский трубопроводный консорциум» сотрудники УФСБ вместе с представителями управления Следственного комитета по Краснодарскому краю нашли несанкционированную врезку и отвод, предназначенные для хищения нефти. Оттуда изъяли части врезки: кран, шланги, хомуты и другие приспособления.

Правоохранители устанавливают граждан, причастных к хищению нефти. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 215.3 УК РФ (Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность), сообщили 8 августа в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.