В Краснодаре у жителей 10 тыс. новых квартир появилась связь от МТС

С начала года услуги широкополосного доступа в интернет и цифровое домашнее телевидение стали доступны жителям новых домов Юбилейного и в микрорайоне Гидростроителей. Сеть расширилась также в Центральном и Прикубанском округах Краснодара. Впервые фиксированный интернет и телевидение от МТС появились на улице Войсковой Новознаменского района. Планируется, что сеть заработает на улице Заполярной в Славянском микрорайоне.

В компании уточнили, что чаще всего новые абоненты подключают сразу несколько услуг: фиксированный широкополостной доступ, домашнее телевидение и мобильную связь по тарифу «Весь МТС». Это позволяет им сократить расходы на связь до 40%. Тариф делает обслуживание абонентов более удобным и интуитивно понятным. Все расчеты по нему происходят в режиме «единого окна», то есть абоненты могут работать через один личный кабинет и один лицевой счет.

Статистический анализ показал, что пользователям комфортней получать услуги через единую точку входа, не задумываясь о датах и суммах разных платежей, сообщили 8 августа в пресс-службе МТС.

Получить консультации по любым услугам МТС можно через один номер. В этом году МТС планирует охватить фиксированной сетью еще окло 20 тыс. квартир, в том числе в недавно построенных районах города.