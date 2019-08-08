В Адыгее на благоустройство дворов и площадей потратят более 251 млн рублей

Адыгея

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В 2019 году в Адыгее благоустроят 23 общественные и 35 дворовых территорий, на это выделили 251,3 млн рублей

В большинстве муниципальных образований работы планируется завершить к концу октября, сообщили в минстрое Адыгеи.

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Многие дворы уже благоустроены. Там оборудовали детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы, обустроили зоны отдыха. Специалисты расширили и заасфальтировали внутридворовые проезды и установили там новые бордюры, оборудовали места для парковки. Все дизайн-проекты заранее обсуждались с жителями, которые также принимали участие в благоустройстве, организуя субботники.

«При благоустройстве территории важно опираться на общественные инициативы. Совместно с местными жителями приводить в порядок дворы, предусматривать все детали — делать все возможное, чтобы людям жилось комфортно. С другой стороны, сами жители должны быть инициативными, выходить на субботники, поддерживать чистоту, стремиться к благоустройству. Каждый житель может внести свой вклад в общее дело», — подчеркнул глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Руководитель республики поручил муниципалитетам выполнить просьбы жителей в благоустройстве дворов. Они касаются освещения территорий, озеленения, использования энергосберегающих технологий, малых архитектурных форм, дополнительных мест отдыха, развития социальной инфраструктуры в микрорайонах.

Адыгея принимает участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» с начала его реализации: работы стартовали в 2017 году в Майкопе. С 2018-го география благоустраиваемых территорий увеличилась и охватывает все муниципалитеты республики.

Как сообщали Юга.ру, в мае глава Адыгеи предложил возродить соревнования за звание лучшей улицы, двора и дома.

Благоустройство Мурат Кумпилов

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