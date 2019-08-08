В Краснодаре из-за ремонта путей трамваи пойдут в обход Дмитриевской дамбы

Там будут менять изношенные стрелочные переводы. Также на дорожных полосах вдоль трамвайных путей заменят асфальт, из-за этого полосы будут поочередно перекрыты, сообщили в МУП «КТТУ».

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