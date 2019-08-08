В Краснодаре из-за ремонта путей трамваи пойдут в обход Дмитриевской дамбы
С 8 по 13 августа ряд трамваев в Краснодаре изменит маршрут из-за ремонта путей на улице Дмитриевская Дамба
Там будут менять изношенные стрелочные переводы. Также на дорожных полосах вдоль трамвайных путей заменят асфальт, из-за этого полосы будут поочередно перекрыты, сообщили в МУП «КТТУ».
Изменения коснутся трамвайных маршрутов № 6 (Димитрова — Рождественский храм), 7 (Димитрова — Западное депо), 3 (Западное депо — Декабристов) и 21 (Юбилейный микрорайон — Солнечная):
- трамваи № 6 и 7 будут курсировать по следующему маршруту: от перекрестка Горького и Коммунаров вагоны поедут мимо Кооперативного рынка по Коммунаров, Гоголя, Железнодорожной и далее обычным маршрутом до Димитрова;
- трамваи № 3 и № 21 изменят путь следования только в вечернее время — с 21:30. «Тройка» от перекрестка Горького и Коммунаров пойдет по Коммунаров, Гоголя до ж/д вокзала «Краснодар-1». 21-й от перекрестка Горького и Коммунаров пойдет по Коммунаров и Захарова до Индустриальной.
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