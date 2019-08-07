В Сочи две туристки фотографировались на корме катамарана и упали в море

Сотрудники транспортной полиции в Морском порту Сочи в августе начали проверку по факту падения двух туристок с прогулочного катамарана

Прогулочный катер с экскурсионной группой вышел в акваторию, тогда две туристки решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа. Женщины залезли на спасательные плоты на корме судна, а когда катер качнуло, не удержались и упали за борт.

Команда катамарана бросила им спасательные круги, после чего проходивший мимо катер подобрал курортниц и доставил их на берег, рассказали 7 августа в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.