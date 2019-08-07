В Сочи две туристки фотографировались на корме катамарана и упали в море

Краснодарский край

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Сотрудники транспортной полиции в Морском порту Сочи в августе начали проверку по факту падения двух туристок с прогулочного катамарана

Прогулочный катер с экскурсионной группой вышел в акваторию, тогда две туристки решили сфотографироваться на фоне морского пейзажа. Женщины залезли на спасательные плоты на корме судна, а когда катер качнуло, не удержались и упали за борт.

Команда катамарана бросила им спасательные круги, после чего проходивший мимо катер подобрал курортниц и доставил их на берег, рассказали 7 августа в пресс-службе Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.

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Транспортная полиция Сочи назначила проверку по факту случившегося. Если выяснится, что женщины пренебрегли правилами поведения на морском судне, им грозит административное наказание по ст. 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте), предусматривающей штраф от 100 рублей до 5 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали о несчастном случае, который произошел в Сочи 29 июня. Двое мужчин погибли во время катания на гидроцикле: аквабайк врезался в трос, натянутый между двумя маломерными судами, находившимися на якорной стоянке. Власти Сочи заявили, что прокат гидроцикла, на котором погибли люди, был незаконным.

Курорты и туризм Сочи Черное море

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