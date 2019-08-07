Бывшего атамана краснодарского общества арестовали за призывы к шествию в защиту репрессированных казаков

Краснодарский край

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В Краснодаре 6 августа взяли под арест бывшего атамана хуторского казачьего общества «Колосистый» Александра Каданина

Бывший атаман 26 июля опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» анонс автомобильного шествия «Казаки на Москву!» с призывом участвовать в акции. Шествие должно было начаться 9 августа. Планировалось, что казаки проедут от поселка Колосистого под Краснодаром через Ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую область в Москву. Целью этой акции организаторы считали «защиту прав репрессированного коренного государствообразующего народа казаков на политическую, территориальную, культурную реабилитации, возмещение ущерба и восстановление форм организации участия населения в местном самоуправлении»

Каданин 29 июля направил уведомление о проведении акции в администрацию Краснодарского края, однако получил отказ. 

Адвокат Алексей Аванесян 6 августа написал в своем фейсбуке, что Каданина задержали и доставили в суд. Ему вменяли ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Судья вернула материал в отдел полиции, а Каданина оставили под стражей.

7 августа суд признал экс-атамана виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и назначил ему шесть суток ареста. Адвокат уточнил, что Каданин удалил публикацию.

Кто такой Александр Каданин

Александр Каданин числился в Кубанском казачьем войске с 2007 года. В 2012 году стал атаманом «Колосистого». В 2017-м Каданин сложил полномочия атамана, но через полгода решил вновь вернуться к деятельности. В марте 2019 года он покинул должность.

26 июня Каданин написал на своей странице во «ВКонтакте», что 17 июня его избили казаки и задержала полиция, после того как он встретился с вице-губернатором, атаманом Кубанского казачьего войска Николаем Долудой. На следующий день суд постановил арестовать Каданина на семь суток за мелкое хулиганство. 

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