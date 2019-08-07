Бывшего атамана краснодарского общества арестовали за призывы к шествию в защиту репрессированных казаков

Бывший атаман 26 июля опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» анонс автомобильного шествия «Казаки на Москву!» с призывом участвовать в акции. Шествие должно было начаться 9 августа. Планировалось, что казаки проедут от поселка Колосистого под Краснодаром через Ростовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Липецкую, Тульскую область в Москву. Целью этой акции организаторы считали «защиту прав репрессированного коренного государствообразующего народа казаков на политическую, территориальную, культурную реабилитации, возмещение ущерба и восстановление форм организации участия населения в местном самоуправлении».

Каданин 29 июля направил уведомление о проведении акции в администрацию Краснодарского края, однако получил отказ.

Адвокат Алексей Аванесян 6 августа написал в своем фейсбуке, что Каданина задержали и доставили в суд. Ему вменяли ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Судья вернула материал в отдел полиции, а Каданина оставили под стражей.

7 августа суд признал экс-атамана виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления и назначил ему шесть суток ареста. Адвокат уточнил, что Каданин удалил публикацию.