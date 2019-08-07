В Адыгее до конца года на ремонт 58 дорог хотят потратить 463,4 млн рублей

В Адыгее в 2019 году отремонтировали более 20 участков дорог из 58 планируемых

В минстрое республики 7 августа рассказали, что более 20 участков дорог уже привели в порядок. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 6 августа осмотрел отремонтированные дороги в Майкопе.

«Мы уделяем серьезное внимание ремонту дорог, благоустройству Майкопа и поддержанию облика столичного города. Ежегодно на эти цели город получает серьезные средства. Необходимо, чтобы муниципалитет их эффективно осваивал, своевременно выполнял все дорожные работы», — сказал Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил в дальнейшем внимательно формировать перечень участков дорог для реконструкции. По его словам, наносить разметку и устанавливать светофоры, бордюры, ограждения нужно с учетом рекомендаций ГИБДД и пожеланий майкопчан.

В Адыгее на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года планируют направить более 3,3 млрд рублей. Из них в этом году хотят выделить 463,4 млн рублей.