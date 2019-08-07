В Ингушетии силовики во время перестрелки убили боевика

С 4:30 в этом населенном пункте действовал режим контртеррористической операции. Во время проверки силовики нашли боевиков, которые открыли огонь. Произошла перестрелка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что в результате погиб один боевик.