В Ингушетии силовики во время перестрелки убили боевика
В селе Вознесенском Малгобекского района 7 августа убили боевика
С 4:30 в этом населенном пункте действовал режим контртеррористической операции. Во время проверки силовики нашли боевиков, которые открыли огонь. Произошла перестрелка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что в результате погиб один боевик.
Как сообщали Юга.ру, 14 сентября 2018 года в Хасавюртовском районе Дагестана застрелили участника террористической банды.
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