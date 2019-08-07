Водитель ударил ножом мужчину на дороге в Новороссийске

В Новороссийске 6 августа во время дорожного конфликта водитель ранил мужчину

Это случилось на улице Кирова. Между двумя мужчинами на дороге произошел конфликт. Один из них был водителем автомобиля. Он ударил ножом другого мужчину, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Личности участников конфликта установили. Водителя доставили в отдел полиции, а пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося.