Водитель ударил ножом мужчину на дороге в Новороссийске
В Новороссийске 6 августа во время дорожного конфликта водитель ранил мужчину
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Это случилось на улице Кирова. Между двумя мужчинами на дороге произошел конфликт. Один из них был водителем автомобиля. Он ударил ножом другого мужчину, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Личности участников конфликта установили. Водителя доставили в отдел полиции, а пострадавшего госпитализировали. По факту происшествия проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре в сентябре 2018 года во время ссоры двух водителей началась стрельба.
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