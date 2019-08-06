Мальчик и его дядя утонули у необорудованного пляжа в Сочи

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи днем 6 августа два человека погибли, купаясь у необорудованного пляжа

Инцидент произошел в поселке Якорная Щель. О тонущих людях спасателям сообщила женщина. Она рассказала, что пыталась доплыть до пострадавших, но они быстро скрылись под водой.

К месту ЧП прибыли спасатели. Водолазы обнаружили погибших — молодого человека 25 лет и ребенка — на глубине около двух метров недалеко от буны. Их тела передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту гибели мужчины и его 12-летнего племянника проводится проверка.

Как писали Юга.ру, накануне, 5 августа, два человека — турист из Москвы и отдыхающий из Очамчиры — погибли во время купания в шторм в Абхазии.

Курорты и туризм Сочи

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