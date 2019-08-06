Мальчик и его дядя утонули у необорудованного пляжа в Сочи
В Лазаревском районе Сочи днем 6 августа два человека погибли, купаясь у необорудованного пляжа
Инцидент произошел в поселке Якорная Щель. О тонущих людях спасателям сообщила женщина. Она рассказала, что пыталась доплыть до пострадавших, но они быстро скрылись под водой.
К месту ЧП прибыли спасатели. Водолазы обнаружили погибших — молодого человека 25 лет и ребенка — на глубине около двух метров недалеко от буны. Их тела передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
В СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту гибели мужчины и его 12-летнего племянника проводится проверка.
Как писали Юга.ру, накануне, 5 августа, два человека — турист из Москвы и отдыхающий из Очамчиры — погибли во время купания в шторм в Абхазии.
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.