Десять пляжей Крыма закрыты для купания после проверки Роспотребнадзора

Крым

Распечатать

На шести пляжах Алушты и четырех пляжах Севастополя действует запрет на купание

Ограничительные меры приняты по требованию Роспотребнадзора, который проверял соответствие воды в море санитарным нормам.

Всего в купальный сезон в Крыму действует 455 пляжей, в Севастополе — 36. Мониторинг качества морской воды показал, что часть проб не отвечает требованиям безопасности по микробиологическим показателям и не соответствуют требованиям санитарных правил. Это оказались пляжи Алушты и Севастополя.

Читайте также:

5 августа стало известно о запрете на купание на шести пляжах Алушты. 2 августа запретили купаться на севастопольских пляжах «Парк Победы» и «Омега», с середины июля действует запрет на «Городском» и «Мраморном». Кроме того, с 12 по 18 июня временно закрывался пляж «Мыс Хрустальный» в Севастополе.

Также специалисты исследовали пляжи полуострова на санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно данным Роспотребнадзора, все они отвечают требованиям нормативов.

Крым Курорты и туризм Роспотребнадзор Севастополь Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Приоритеты развития Краснодара по новым концепциям генплана обсудят на открытых встречах с горожанами
Девятилетний мальчик из детского лагеря лишился части пальца в аквапарке Сочи
Жители Краснодара пожаловались на отключения газа. В мэрии объяснили ситуацию
Десять пляжей Крыма закрыты для купания после проверки Роспотребнадзора
Мальчик и его дядя утонули у необорудованного пляжа в Сочи
В Адыгее 20 тысячам абонентов начислили двойную плату за вывоз мусора на 1 млн рублей

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале