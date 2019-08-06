Десять пляжей Крыма закрыты для купания после проверки Роспотребнадзора

На шести пляжах Алушты и четырех пляжах Севастополя действует запрет на купание

Всего в купальный сезон в Крыму действует 455 пляжей, в Севастополе — 36. Мониторинг качества морской воды показал, что часть проб не отвечает требованиям безопасности по микробиологическим показателям и не соответствуют требованиям санитарных правил. Это оказались пляжи Алушты и Севастополя.

Ограничительные меры приняты по требованию Роспотребнадзора, который проверял соответствие воды в море санитарным нормам.

5 августа стало известно о запрете на купание на шести пляжах Алушты. 2 августа запретили купаться на севастопольских пляжах «Парк Победы» и «Омега», с середины июля действует запрет на «Городском» и «Мраморном». Кроме того, с 12 по 18 июня временно закрывался пляж «Мыс Хрустальный» в Севастополе.

Также специалисты исследовали пляжи полуострова на санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно данным Роспотребнадзора, все они отвечают требованиям нормативов.