Младенец выпал из машины после ДТП в Новороссийске

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 6 августа произошло ДТП, после которого из машины выпал полугодовалый ребенок

Читайте также:

Авария случилась около 13:00 на улице Видова. Водитель автомобиля Hyundai Getz при повороте налево не уступила встречной машине Toyota и столкнулась с ней. После этого Hyundai врезался в припаркованный автомобиль Lada Priora.

В результате ДТП из Hyundai выпала автолюлька с полугодовалым ребенком. Также травмы получила 61-летняя пассажирка машины. Младенца забрали на медицинское обследование, травмы у него нетяжелые, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Как сообщали Юга.ру, 5 августа в Туапсинском районе в ДТП погиб мужчина, еще один человек пострадал.

ГИБДД Дети ДТП Новороссийск

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Два человека погибли во время купания в шторм в Абхазии
В Адыгее 12 августа хотят сделать выходным в честь Курбан-байрама
Туристка отсудила у Сочинского нацпарка 146 тыс. рублей за сломанную ногу
В Сочи фура упала в 30-метровый обрыв
Младенец выпал из машины после ДТП в Новороссийске
В Сочи туристка на пляже родила ребенка и отказалась ехать в больницу

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале