Младенец выпал из машины после ДТП в Новороссийске

В Новороссийске 6 августа произошло ДТП, после которого из машины выпал полугодовалый ребенок

Авария случилась около 13:00 на улице Видова. Водитель автомобиля Hyundai Getz при повороте налево не уступила встречной машине Toyota и столкнулась с ней. После этого Hyundai врезался в припаркованный автомобиль Lada Priora.

В результате ДТП из Hyundai выпала автолюлька с полугодовалым ребенком. Также травмы получила 61-летняя пассажирка машины. Младенца забрали на медицинское обследование, травмы у него нетяжелые, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.