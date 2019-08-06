Младенец выпал из машины после ДТП в Новороссийске
В Новороссийске 6 августа произошло ДТП, после которого из машины выпал полугодовалый ребенок
Авария случилась около 13:00 на улице Видова. Водитель автомобиля Hyundai Getz при повороте налево не уступила встречной машине Toyota и столкнулась с ней. После этого Hyundai врезался в припаркованный автомобиль Lada Priora.
В результате ДТП из Hyundai выпала автолюлька с полугодовалым ребенком. Также травмы получила 61-летняя пассажирка машины. Младенца забрали на медицинское обследование, травмы у него нетяжелые, рассказала порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Как сообщали Юга.ру, 5 августа в Туапсинском районе в ДТП погиб мужчина, еще один человек пострадал.
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