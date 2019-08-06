В Сочи туристка на пляже родила ребенка и отказалась ехать в больницу

В Лазаревском районе Сочи туристка из Ростовской области в августе родила ребенка на пляже

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в 2018 году на курорте родились 8 тыс. и 1 ребенок.

Как сообщали Юга.ру, в 2008 году женщина украла из сочинского роддома младенца, чтобы удержать своего сожителя. Перед этим она имитировала беременность.