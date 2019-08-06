В Сочи туристка на пляже родила ребенка и отказалась ехать в больницу

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи туристка из Ростовской области в августе родила ребенка на пляже

«Женщина была на девятом месяце беременности», — уточтили порталу Юга.ру медики скорой помощи.

От госпитализации женщина отказалась.

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В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в 2018 году на курорте родились 8 тыс. и 1 ребенок.

Как сообщали Юга.ру, в 2008 году женщина украла из сочинского роддома младенца, чтобы удержать своего сожителя. Перед этим она имитировала беременность.

Курорты и туризм Медицина Пляжи Сочи

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В Сочи туристка на пляже родила ребенка и отказалась ехать в больницу
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