Утонувшая в Крыму чемпионка мира по кикбоксингу оказалась уроженкой Кабардино-Балкарии

Знакомые чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу, утонувших в августе в Крыму, рассказали, из-за чего могли погибнуть девушки

Ранее сообщалось, что в Севастополе 4 августа в бухте Омега в море погибли две спортсменки, чьи имена изначально были неизвестны. Во время шторма одна из девушек нырнула в море с пирса и начала тонуть. Ее подруга прыгнула за ней, чтобы спасти, но тоже погибла, рассказал сайт RT.

В пресс-службе Федерации кикбоксинга России сообщили, что погибшими оказались чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка планеты Элина Гисмеева.

Подруга семьи Жагуповых рассказала телеканалу «360», что кикбоксер должна была 5 августа прилететь в Нальчик к двухлетнему сыну, который был у бабушки, пока спортсменка ездила на сборы. Девушка отметила, что ее подруга плохо плавала и старалась не лезть в воду.

«Спасать, видимо, бросилась. Не получилось», — сказала она, добавив, что после трагедии мать Жагуповой вылетела в Крым.