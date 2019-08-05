Утонувшая в Крыму чемпионка мира по кикбоксингу оказалась уроженкой Кабардино-Балкарии
Знакомые чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу, утонувших в августе в Крыму, рассказали, из-за чего могли погибнуть девушки
Ранее сообщалось, что в Севастополе 4 августа в бухте Омега в море погибли две спортсменки, чьи имена изначально были неизвестны. Во время шторма одна из девушек нырнула в море с пирса и начала тонуть. Ее подруга прыгнула за ней, чтобы спасти, но тоже погибла, рассказал сайт RT.
В пресс-службе Федерации кикбоксинга России сообщили, что погибшими оказались чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка планеты Элина Гисмеева.
Подруга семьи Жагуповых рассказала телеканалу «360», что кикбоксер должна была 5 августа прилететь в Нальчик к двухлетнему сыну, который был у бабушки, пока спортсменка ездила на сборы. Девушка отметила, что ее подруга плохо плавала и старалась не лезть в воду.
«Спасать, видимо, бросилась. Не получилось», — сказала она, добавив, что после трагедии мать Жагуповой вылетела в Крым.
Вместе с Жагуповой на сборах в одной комнате жила кикбоксер Анна Поскребышева. Она не видела лично гибель спортсменок, но подтвердила, что ее соседка хотела спасти другую спортсменку.
«Фатима попыталась ее вытащить, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, [девушки — Юга.ру] не успели зацепиться», — сказала кикбоксер.
По словам Поскребышевой, после этого вызвали спасателей. Достать тела смогли утром, когда прекратился шторм.
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Федерация кикбоксинга России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Элины Гисмеевой (вице-чемпионка мира по кикбоксингу) и Фатимы Жагуповой (чемпионка мира по кикбоксингу). Трагедия произошла вечером 4 августа, две спортсменки по завершению сборов (3 августа состоялась завершающая тренировка), решили провести свободное время на территории яхт-клуба перед вылетом домой. Девушки пошли купаться в штормовое море, сегодня утром их тела были найдены. Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших. #скорбим #помним
Как писали Юга.ру, 8 июля в Польше в озере рядом с игровыми кортами утонула 20-летняя кубанская гандболистка Екатерина Королева. Она выступала в составе сборной на чемпионате Европы по пляжному гандболу. Судмедэкспертиза показала, что девушка погибла из-за утопления. Ее похоронили 18 июля в селе Киевском Крымского района.
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