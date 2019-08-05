После матча «Зенит» — «Краснодар» полиция задержала фаната, который ударил омоновца

В Санкт-Петербурге после футбольного матча «Зенита» и «Краснодара», прошедшего 3 августа, задержали болельщика, который ударил сотрудника ОМОНа

По версии следствия, 25-летний парень во время матча «Зенит» — «Краснодар» на территории «Газпром-Арены» ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу при исполнении, пишет RT.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и собирается заключить подозреваемого под стражу.

Расследование дела находится на контроле руководителя главного следственного управления питерского следкома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.