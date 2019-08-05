После матча «Зенит» — «Краснодар» полиция задержала фаната, который ударил омоновца
В Санкт-Петербурге после футбольного матча «Зенита» и «Краснодара», прошедшего 3 августа, задержали болельщика, который ударил сотрудника ОМОНа
По версии следствия, 25-летний парень во время матча «Зенит» — «Краснодар» на территории «Газпром-Арены» ударил заместителя командира оперативного батальона ОМОН ГУ Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Санкт-Петербургу при исполнении, пишет RT.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Следствие выясняет обстоятельства произошедшего и собирается заключить подозреваемого под стражу.
Расследование дела находится на контроле руководителя главного следственного управления питерского следкома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
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Ночью 4 августа на сайте «Зенита» появилось официальное заявление клуба по поводу «кратковременного столкновения между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа».
«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», — говорится в сообщении.
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Как сообщали Юга.ру, 20 июля после матча «Ростов» — «Спартак» сотрудники ОМОНа с дубинками напали на фанатов красно-белых. Инцидент попал на видео. После этого РФС оштрафовал «Ростов» и обвинил в конфликте плохую организацию выхода.
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