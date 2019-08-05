Припаркованная машина взорвалась ночью в Геленджике
В Геленджике 5 августа неизвестные подбросили взрывчатку под припаркованный автомобиль
Взрыв случился около 2:00. Сотрудники полиции установили, что под припаркованный Volkswagen неизвестные бросили взрывное устройство.
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Пострадавших нет. Машина получила механические повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).
Полиция ищет тех, кто мог подбросить взрывчатку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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