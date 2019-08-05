Припаркованная машина взорвалась ночью в Геленджике

Полиция ищет тех, кто мог подбросить взрывчатку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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