Припаркованная машина взорвалась ночью в Геленджике

Краснодарский край

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В Геленджике 5 августа неизвестные подбросили взрывчатку под припаркованный автомобиль

Взрыв случился около 2:00. Сотрудники полиции установили, что под припаркованный Volkswagen неизвестные бросили взрывное устройство.

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Пострадавших нет. Машина получила механические повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений).

Полиция ищет тех, кто мог подбросить взрывчатку. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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