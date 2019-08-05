Ребенок и мужчина погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

В Кореновском районе 4 августа в автомобильной аварии погибли мужчина и 12-летний ребенок

Авария произошла в 15:50 на трассе Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 52-летний водитель машины ВАЗ-2106 на мокрой дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Daf.

В результате аварии погиб водитель легковушки и его 12-летний пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.