Ребенок и мужчина погибли в ДТП с грузовиком на Кубани

Краснодарский край

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В Кореновском районе 4 августа в автомобильной аварии погибли мужчина и 12-летний ребенок

Авария произошла в 15:50 на трассе Усть-Лабинск — Кореновск. По предварительным данным, 52-летний водитель машины ВАЗ-2106 на мокрой дороге выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Daf.

В результате аварии погиб водитель легковушки и его 12-летний пассажир. Обстоятельства происшествия устанавливаются, рассказали в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, 4 августа под Горячим Ключом в ДТП пострадали пять человек из легкового автомобиля и три пассажира микроавтобуса.

ГИБДД ДТП Кореновский район смерть

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