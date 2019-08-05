В Адыгее планируют увековечить память земляка Вилли Токарева
Жители хутора Чернышев Шовгеновского района Адыгеи выступили с инициативой увековечить память земляка — исполнителя шансона Вилли Токарева
На здании бывшей хуторской школы, где учился певец Вилли Токарев, жители предложили установить мемориальную доску, а рядом высадить березу.
«Последний раз Вилли Токарев был на своей малой родине 24 октября 2013 года, и тогда он вспоминал, что большая береза росла во дворе его дома. В своем творчестве Вилли воспел белые березы, они ассоциировались у него с родиной — Россией, с русским раздольем, красотой полей», — сказал уроженец хутора Чернышев, журналист Александр Данильченко.
По его словам, сейчас в хуторе живут дальние родственники Токарева по линии матери, а в родном доме певца — двоюродная сестра.
Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР в семье потомственных кубанских казаков.
Отец артиста, Иван Токарев был уроженцем соседней станицы Тенгинской. В начале 30-х годов он переехал в Чернышев. Здесь он встретил свою будущую жену Марию Подколзину. Вскоре у них родился сын, которого назвали Вилен, в честь Владимира Ленина. После Великой Отечественной войны семья переехала в Каспийск. В 1974 году певец эмигрировал в США.
Как сообщали Юга.ру, Вилли Токарев умер 4 августа в реанимационном отделении московской клиники.
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