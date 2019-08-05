В Адыгее планируют увековечить память земляка Вилли Токарева

На здании бывшей хуторской школы, где учился певец Вилли Токарев, жители предложили установить мемориальную доску, а рядом высадить березу.

«Последний раз Вилли Токарев был на своей малой родине 24 октября 2013 года, и тогда он вспоминал, что большая береза росла во дворе его дома. В своем творчестве Вилли воспел белые березы, они ассоциировались у него с родиной — Россией, с русским раздольем, красотой полей», — сказал уроженец хутора Чернышев, журналист Александр Данильченко.

По его словам, сейчас в хуторе живут дальние родственники Токарева по линии матери, а в родном доме певца — двоюродная сестра.