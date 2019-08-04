Умер музыкант Вилли Токарев

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на народного артиста России и ведущего радиостанции Николая Тамразова, который узнал об этом от семьи певца.

Причина смерти артиста не уточняется.

Вилли Токарев (Вилен Токарев) — автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Родился 11 ноября 1934 года в хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской автономной области. Родители дали сыну имя Вилен в честь В. И. Ленина. Музыкальное образование получил в Ленинграде, куда переехал в 50-х годах.

В 1974 году переехал из СССР в США. В 1979 году вышла первая его пластинка «А жизнь — она всегда прекрасна», которая не была замечена, а в 1981 году — «В шумном балагане», которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов. Кроме того, Токарев стал популярен благодаря исполнению «одесских песен» из репертуара ленинградских «магнитофонных» бардов, в частности, Бориса Сичкина. Во время эмиграции в США артиста называли «почетным евреем Брайтона».

В девяностые годы Токарев вернулся в Россию. В Москве он открыл собственную студию звукозаписи. Писал песни не только для себя, но и для других артистов.

Токарев был трижды женат, у него три сына, последний из которых родился в 2003 году и дочь.