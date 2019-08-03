В Северной Осетии поймали расхитительницу святилищ
Во Владикавказе в августе полицейские задержали женщину, подозреваемую с серии краж
Местный житель сообщит в полицию, что из святилища Хуыцауы дзуар в Осетинской слободке похитили пожертвования.
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Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения, установленные на территории святилища. На записи видно, как темноволосая молодая женщина забирает деньги из ящика для пожертвований. Спустя два дня сотрудники МВД установили личность подозреваемой и задержали ее.
В полиции выяснили, что 32-летняя безработная жительница села Ир неоднократно совершала подобные преступления. Она призналась в преступлении, сказав, что забрала деньги с алтаря, и раскаялась, сообщили 2 августа в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).
Как сообщали Юга.ру, в январе житель Симферополя украл из помещения церкви ноутбуки и кроссовки на полмиллиона рублей. В апреле в храме Майкопа две девушки украли ювелирные украшения с чудотворной иконы.
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