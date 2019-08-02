В Краснодаре из-за ДТП трамваи встали в сторону Юбилейного микрорайона
В Краснодаре утром 2 августа произошло ДТП, из-за чего временно задерживаются трамваи
Авария случилась около 10:30 на пересечении улиц Калинина и Герцена. В результате ДТП одна из машин выехала на трамвайные пути, перекрыв их.
По данным пресс-службы КТТУ, на этом участке в сторону улицы Каляева временно задерживаются трамваи. Предварительно, на устранение последствий аварии понадобится около часа.
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